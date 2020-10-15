В столице Киргизии отменили режим ЧП

На территории столицы Киргизии Бишкека парламент страны отменил режим ЧП, который был введён бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Первоначально режим ввели 9 октября после начала протестов в городе. Потом экс-лидер сообщил о повторном вводе тремя днями позже.
В пятницу, 16 октября, депутаты единогласно проголосовали за отмену принятого ранее постановления об утверждении указа президента,
Днём ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.
Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что полномочия президента страны перешли к нему. Об этом он объявил на митинге в Бишкеке.