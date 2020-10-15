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В столице Киргизии отменили режим ЧП

08:39, 16 октября 2020
Фото: Roman/XinHua/Global Look Press

На территории столицы Киргизии Бишкека парламент страны отменил режим ЧП, который был введён бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Первоначально режим ввели 9 октября после начала протестов в городе. Потом экс-лидер сообщил о повторном вводе тремя днями позже.

В пятницу, 16 октября, депутаты  единогласно проголосовали за отмену принятого ранее постановления об утверждении указа президента, сообщает «Интерфакс».

Днём ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что полномочия президента страны перешли к нему. Об этом он объявил на митинге в Бишкеке.

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