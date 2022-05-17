В Молдавии обсудят вопрос членства в СНГ Спикер парламента Молдавии Гросу поднял вопрос о членстве страны в СНГ

Парламент Молдавии / Фото parlament.md

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире радиостанции «Молдова» предложил руководству страны провести политическую дискуссию о том, стоит ли ей оставаться в составе Содружества Независимых Государств (СНГ). Также он призвал сравнить плюсы и минусы членства в организации.

Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как всё успокоится, <...> и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы, — заявил Гросу.

По словам политика, власти должны ориентироваться на диверсификацию рынков, а также переориентировать экспорт на европейский рынок. Гросу подчеркнул, что на сегодняшний день около 70% всех товаров Молдавия поставляет в страны Евросоюза.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о попытках «втянуть Молдавию в НАТО». Он подчеркнул, что гипотетическое вступление страны в Альянс не добавит ей безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, это «было бы уместно и правильно». Он также подчеркнул важность сотрудничества на постсоветском пространстве между членами ОДКБ.