В МИД Казахстана прокомментировали информацию о разработке биооружия

В Министерстве иностранных дел Казахста заявили, что информация о разработке биологического оружия в республике не соответствует действительности.
Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте МИД.
При этом в ведомстве отметили, что вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности.
Как писал NEWS.ru, Россия и Великобритания подготовили совместный документ по вопросу реагирования на применение биологического и токсинного оружия, который будет представлен на совещании государств — участников соответствующей Конвенции (КБТО).
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