В МИД Казахстана прокомментировали информацию о разработке биооружия

https://static.news.ru/photo/0cb9fad6-8c81-11ea-87f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan/facebook.com

В Министерстве иностранных дел Казахста заявили, что информация о разработке биологического оружия в республике не соответствует действительности.

Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте МИД.

При этом в ведомстве отметили, что вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности.

Как писал NEWS.ru, Россия и Великобритания подготовили совместный документ по вопросу реагирования на применение биологического и токсинного оружия, который будет представлен на совещании государств — участников соответствующей Конвенции (КБТО).