В Киргизии выбрали нового премьера

https://static.news.ru/photo/da33afe2-07f7-11eb-98c2-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Пресс-служба ЖК КР

Парламент Киргизии на экстренном заседании проголосовал за нового премьер-министра. Главой правительства стал Садыр Жапаров.

В ближайшие дни политик представит структуру и состав нового кабмина. До формирования правительства действующие министры продолжат исполнять свои обязанности, передаёт «Интерфакс».

Жапаров дважды был депутатом парламента, является основателем партии «Мекенчил» (которая, согласно признанным недействительными результатам выборов, не прошла в законодательный орган).

Накануне парламент принял отставку действующего премьера Кубатбека Боронова.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку, писал NEWS.ru