В Киеве рассказали, в каком случае подадут воду в Крым

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Водная блокада Крымского полуострова Украинскими властями может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта есть — Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезём. Обеспечим Красный Крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим, — приводит слова Резникова BBC News Украина.

Он подчеркнул, что есть и другой вариант, но он очевиден и о нём было сказано не раз. По его словам, подача воды в Крым возможна после его «деоккупации» — таким образом, Украина будет снабжать водой свою территорию.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель крымского парламента Владимир Константинов заявил о намерении судиться с тремя гражданами Украины, имевшими отношение к организации водной блокады полуострова. Предварительная сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей.