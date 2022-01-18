В Казахстане снят режим ЧП

В Казахстане снят режим чрезвычайного положения на всей территории страны, который ввёл президент Касым-Жомарт Токаев после начала массовых беспорядков в стране. Тем не менее госсекретарь страны Ерлан Карин заявил в эфире телеканала «Хабар 24», что в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

Режим ЧП был введён 5 января в полночь и действовал до 00:00 по местному времени 19 января. В этот период действовал комендантский час с 23:00 до 07:00. Силовые структуры Казахстана получили право на личный досмотр людей и автомобильных средств. Был установлен запрет на продажу оружия и боеприпасов.

Ранее генерал-полковник Георгий Шпак, бывший командующий ВДВ РФ заявил, что российских десантников отправили в Казахстан для помощи в поддержании правопорядка как силы быстрого реагирования. Кроме того, это обусловлено их опытом в миротворческих операциях, объяснил он.

Он добавил, что 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада из Ульяновска входит в состав Сил оперативного реагирования ОДКБ, поэтому выбор именно этих войск для отправки в Казахстан понятен. Саму операцию Шпак оценил высоко, а её опыт посчитал полезным для ОДКБ.