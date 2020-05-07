В Казахстане от коронавируса излечилась четырёхмесячная девочка

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В Алма-Ате из больницы выписали самую маленькую пациентку, проходившую лечение от коронавируса. Четырёхмесячная девочка полностью оправилась после заражения инфекцией.

В медучреждении малышка находилась вместе с мамой около трёх недель, врачи наблюдали у неё острый бронхит. Медики оценивали состояние ребёнка как средней степени тяжести, передаёт Tengrinews. Всего из больниц города по выздоровлении от COVID-19 выписаны 299 человек.

Режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев ввёл в Казахстане 15 марта. Он продлён до 11 мая, писал NEWS.ru.