В Казахстане от коронавируса излечилась четырёхмесячная девочка

В Алма-Ате из больницы выписали самую маленькую пациентку, проходившую лечение от коронавируса. Четырёхмесячная девочка полностью оправилась после заражения инфекцией.
В медучреждении малышка находилась вместе с мамой около трёх недель, врачи наблюдали у неё острый бронхит. Медики оценивали состояние ребёнка как средней степени тяжести,
Режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев ввёл в Казахстане 15 марта. Он продлён до 11 мая, писал NEWS.ru.
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