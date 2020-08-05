В Минске задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В белорусской столице полицейские задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.
Как рассказали представители организации, Мороз была
При этом в полиции Sputnik Беларусь подтвердили факт задержания начальника штаба Тихановской. Как пояснили правоохранители, её могли доставить в отделение для установления личности или выяснения каких-то других обстоятельств.
Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.
Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.
Ранее Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту упомянул совместное заявление штабов оппозиционных кандидатов, решивших поддержать на выборах 9 августа Светлану Тихановскую. Речь идёт о самой Тихановской, жене Валерия Цепкало Веронике и главе штаба Виктора Барбарико Марии Колесниковой. Глава государства назвал их несчастными девчонками, которые ничего не понимают в политике.
Как писал NEWS.ru, Тихановская ответила на слова Лукашенко о «несчастных девчонках».
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