В Минске задержали главу штаба соперницы Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b631386e-d7cb-11ea-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В белорусской столице полицейские задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

Как рассказали представители организации, Мороз была задержана около 11 утра у посольства Литвы, где подавала документы на визу. О причинах задержания пока не известно, передаёт РБК. Через некоторое время Мороз отпустили.

При этом в полиции Sputnik Беларусь подтвердили факт задержания начальника штаба Тихановской. Как пояснили правоохранители, её могли доставить в отделение для установления личности или выяснения каких-то других обстоятельств.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту упомянул совместное заявление штабов оппозиционных кандидатов, решивших поддержать на выборах 9 августа Светлану Тихановскую. Речь идёт о самой Тихановской, жене Валерия Цепкало Веронике и главе штаба Виктора Барбарико Марии Колесниковой. Глава государства назвал их несчастными девчонками, которые ничего не понимают в политике.

Как писал NEWS.ru, Тихановская ответила на слова Лукашенко о «несчастных девчонках».