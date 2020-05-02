В Белоруссии снизят цены на топливо

С 3 мая в Белоруссии снизятся розничные цены на топливо на одну белорусскую копейку.
Об этом сообщает госконцерн «Белнефтехим». По его данным, с начала 2020 года это уже 13-е изменение цен на топливо для автомобилей.
Стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 3 мая 2020 года изменяется, — говорится в сообщении.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что глобальный энергорынок впервые столкнулся со столь масштабными колебаниями цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
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