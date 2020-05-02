В Белоруссии снизят цены на топливо

https://static.news.ru/photo/ef55a70a-8c7c-11ea-9c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вестник Белнефтехима/vk.com

С 3 мая в Белоруссии снизятся розничные цены на топливо на одну белорусскую копейку.

Об этом сообщает госконцерн «Белнефтехим». По его данным, с начала 2020 года это уже 13-е изменение цен на топливо для автомобилей.

Стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 3 мая 2020 года изменяется, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз. В «Белнефтехиме» отметили, что таким образом в стране происходит поэтапное изменение цен с учётом изменения стоимости нефти, поставляемой на местные НПЗ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глобальный энергорынок впервые столкнулся со столь масштабными колебаниями цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.