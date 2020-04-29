Путин назвал беспрецедентной ситуацию на нефтяном рынке

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глобальный энергорынок впервые столкнулся со столь масштабными колебаниями цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, [как сейчас], ещё не было, это правда, — отметил российский лидер.

По его словам, глобальная и российская энергетика столкнулась с серьёзными потрясениями. Он подчеркнул, что эти проблемы носят системный характер и выходят за национальные границы.

Путин отметил, что Россия продолжит вместе с иностранными партнёрами искать решения по балансировке энергорынка.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Он считает, что нужно обеспечить долгосрочную устойчивость топливно-энергетического комплекса РФ по всему циклу производства.

NEWS.ru писал, что в Минэнерго сформировали перечень предприятий топливно-энергетического комплекса, которые будут включены в список системообразующих. В него попали 97 предприятий ТЭК, среди которых «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Роснефть».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо регулярно корректировать список системообразующих предприятий, что позволит более эффективно оценивать ситуацию.