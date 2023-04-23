Военнослужащие Белоруссии приводят в порядок стартовые позиции для ракетного комплекса «Тополь», передает БелТА со ссылкой на Минобороны республики. Личный состав проводит работы по благоустройству территории и другие мероприятия по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии.
Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения. Ранее боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну при необходимости может быть ввезено стратегическое ядерное оружие, так как Минск будет обеспечивать суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом. Военным поручено немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.
Глава белорусского государства также рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в страну ядерного оружия. Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство».