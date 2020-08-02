Тихановская собрала на митинге в Бресте 15 тысяч человек

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Бресте предвыборный митинг. Мероприятие посетили 15 тысяч человек.
Сначала политик выступила в городе Барановичи Брестской области (население 175 тысяч человек). По данным правозащитного центра «Весна», поддержать её в парк имени 30-летия ВЛКСМ пришли 7,4 тысячи человек. Кандидат поздравила бойцов ВДВ с профессиональным праздником.
Мы очень хотим уважать нашу армию. Помогите нам. Поступите так, чтобы мы вами гордились, — передаёт её слова Tut.by.
Она пообещала избавиться от проблемы политического преследования силовиками, став президентом. Кроме того, политик поблагодарила сотрудников милиции, которые обеспечивали безопасность. Нескольким людям стало плохо из-за жары, со сцены попросили оказать им медицинскую помощь.
Затем Тихановская вместе с соратницами Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой поехала в Брест (население 339,7 тысяч человек). Митинг, прошедший в парке Воинов-интернационалистов, собрал примерно 15 тысяч человек.
По дороге в город у политика проверяли документы сотрудники ГАИ. По данным Telegram-канала NEXTA, одной из машин кортежа кандидата порезали колёса.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.