Тихановская собрала на митинге в Бресте 15 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e7bb7530-d4c3-11ea-8758-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: strana888/facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Бресте предвыборный митинг. Мероприятие посетили 15 тысяч человек.

Сначала политик выступила в городе Барановичи Брестской области (население 175 тысяч человек). По данным правозащитного центра «Весна», поддержать её в парк имени 30-летия ВЛКСМ пришли 7,4 тысячи человек. Кандидат поздравила бойцов ВДВ с профессиональным праздником.

Мы очень хотим уважать нашу армию. Помогите нам. Поступите так, чтобы мы вами гордились, — передаёт её слова Tut.by.

Она пообещала избавиться от проблемы политического преследования силовиками, став президентом. Кроме того, политик поблагодарила сотрудников милиции, которые обеспечивали безопасность. Нескольким людям стало плохо из-за жары, со сцены попросили оказать им медицинскую помощь.

Затем Тихановская вместе с соратницами Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой поехала в Брест (население 339,7 тысяч человек). Митинг, прошедший в парке Воинов-интернационалистов, собрал примерно 15 тысяч человек.

По дороге в город у политика проверяли документы сотрудники ГАИ. По данным Telegram-канала NEXTA, одной из машин кортежа кандидата порезали колёса.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.