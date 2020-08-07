Сторонники Тихановской провели флешмоб в Минске

https://static.news.ru/photo/24f988aa-d8e4-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская устроили в Минске новый флешмоб.

В 19.00 автомобилисты, поддерживающие оппозиционера, стали сигналить на проспекте Независимости, проезжая мимо Дворца республики. Там три дня назад выступал с посланием к народу президент республики Александр Лукашенко.

Кроме того, штаб Тихоновской предложил тем, у кого нет машин, просто поднять кулаки с белыми лентами. А через некоторое время организаторы планируют дать старт велопробегу, передаёт РИА Новости.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания.

Главной конкуренткой Лукашенко стала Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал, писал NEWS.ru.