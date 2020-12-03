Сторонники Санду протестуют против сокращения её полномочий

Порядка 700 человек принимают участие в акции в поддержку избранного президента Молдавии Майи Санду в Кишинёве. Они выступают против сокращения её полномочий.
Движение в центре молдавской столицы из-за митинга заблокировано, поэтому водителей просят выбирать объездные пути. Самих протестующих призывают к соблюдению общественного порядка и мер защиты — ношению масок и сохранению социальной дистанции, сообщается на странице в Facebook Генерального инспектората полиции.
К акции протеста присоединились депутаты от оппозиции. Они заблокировали работу парламента республики.
15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. Санду набрала 57,7% голосов, а её соперник — действующий президент Игорь Додон — сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Кроме того, готов оказать ей помощь, если таковая потребуется.
Некоторое время назад Санду обвинила Додона в попытке узурпации власти, поскольку поддерживающая его Партия социалистов внесла на рассмотрение парламента законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.
Как писал NEWS.ru, Додон, в свою очередь, раскритиковал Санду за высказывания в адрес России. По его мнению, это может создать проблемы для аграрного сектора республики.