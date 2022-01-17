Названы четыре версии местонахождения Назарбаева

«Московский Комсомолец» представил четыре версии местонахождения экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отмечается, что в последние недели Назарбаева никто не видел, и вся информация о нём поступила от третьих лиц. Среди версий, названных в СМИ — выезд в Киргизию или ОАЭ и даже смерть лидера.

Согласно одной из версий, экс-президент укрылся в Киргизии: односельчане Назарбаева рассказали, что он побывал в родном селе Шамалган 2–3 января и оттуда на бронированном автомобиле отправился в Киргизию. К такому же выводу пришли многие Telegram-каналы, где были опубликованы фотографии документов с киргизской таможни. По другой версии, Назарбаев находится в Эмиратах, на что указывало местонахождение его дочери Алии, которая после беспорядков в Казахстане удалила все свои страницы в соцсетях.

По ещё одной, официальной версии, Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане и продолжает работать. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, Назарбаев проводит консультативные встречи и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что звонил Назарбаеву и обсуждал с ним ситуацию в республике. Эту версию также поддержал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Назарбаев умер или же погиб и был похоронен в тот же день по мусульманским обычаям: о возможности этого сообщил и политолог Евгений Сатановский, отметивший, что родственники и ставленники Назарбаева покидают страну. Депутат мажилиса Казахстана и председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев не стал опровергать или подтверждать слухи о смерти бывшего главы республики, выразив уверенность, что общество справится с проблемой, в которой оказалась страна.