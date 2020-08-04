Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы

https://static.news.ru/photo/023306fc-d66e-11ea-80b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Внешние силы постоянно пытаются вмешаться в избирательный процесс в Белоруссии. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

По его словам, в новейшей истории страны было уже шесть попыток совершить «цветную революцию». Они продолжаются и сейчас, но уже в закамуфлированной форме. Об этом свидетельствует исследование учёных из Белорусского государственного университета (БГУ), отметил Равков. Специалисты доказали, что без иностранного вмешательства не обошлась ни одна избирательная кампания начиная с 1994 года.

Причём подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощрённых, нередко закамуфлированных формах. Одна из них — так называемая «трансформация» предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуссии через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети, — подчеркнул Равков.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.