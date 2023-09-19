Служба нацбезопасности Армении сообщила об угрозе беспорядков в стране

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Служба национальной безопасности Армении предупредила об угрозе осуществления в стране массовых беспорядков, передает «Интерфакс». В ведомстве отметили, что будут приняты все законные меры для сохранения конституционного порядка.

В настоящее время в Республике Армения существуют реальные угрозы организации и осуществления массовых беспорядков. Призываем граждан не поддаваться провокациям и проявлять высокую гражданскую ответственность, отказаться от призывов применения насилия, — говорится в заявлении СНБ.

С идентичным обращением к общественности выступило и Министерство внутренних дел. Местный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о призывах к беспорядкам. Принято решение об аресте двух человек.

До этого сообщалось, что в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении. Большое скопление людей собралось как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.

Демонстранты требуют отставки премьера Никола Пашиняна. Они возмущены бездействием властей на фоне начала антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.