Силовики привезли колючую проволоку к Дому правительства Белоруссии

Колючую проволоку привезли к Дому правительства Белоруссии в Минске. Информации о целях этого решения нет.
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Также недалеко от памятника с набережной реки Свислочи силовики вытесняют людей по проспекту Победителей. Активных протестующих задерживают, а с противоположного берега за происходящим наблюдают несколько десятков активистов,
На реке дежурят спасательные катера. Один из протестующих бросился в воду, спасатели помогли ему добраться до берега, задерживать его не стали.
Активисты встречают все действия силовиков издевательскими аплодисментами. Переход с одного берега на другой по пешеходному мосту перекрыт.
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10 августа в 19:00 по всей Белоруссии люди второй день начали выходить на акции протеста после выборов президента государства.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что политик не будет принимать участия в акциях протеста. Таким образом в штабе хотят избежать провокаций.
Согласно уточнённым данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов. За Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%. Опираясь на данные своего штаба, Тихановская утверждает, что именно она победила на выборах главы государства.
Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.
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