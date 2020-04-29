Репетицию парада Победы в Минске отменили

https://static.news.ru/photo/e2344618-8acd-11ea-91d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В столице Белоруссии Минске не состоялась репетиция парада по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Она должна была пройти в ночь на 30 апреля.

В связи с репетицией в городе должны были перекрыть проспект Машерова. Вводить ограничения движения не стали, а солдат, которых привезли на место в автобусах, спустя час увезли, отмечает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как писал NEWS.ru, генеральные репетиции парада должны пройти в Минске 5 и 7 мая. Ожидается, что в параде примет участие и российская техника. Решение о его проведении примут с учётом ситуации вокруг пандемии коронавируса.