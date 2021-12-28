Путин рассказал, что помогает странам СНГ переживать сложности из-за COVID

Президент России Владимир Путин рассказал, что преодолевать трудности пандемии странам СНГ позволяют связи, оставшиеся со времён СССР. К таковым связям глава РФ отнёс коммуникации и общие предприятия, что позволяет пройти тяжёлый период даже лучше, чем в других странах мира. Путин отметил, что создание Содружества Независимых Государств было оправданным шагом.

Сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры — цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, — заявил Путин.

Налаженное взаимодействие, по словам главы государства, не только сохранилось, но и получило развитие на совершенно новой почве. Поэтому, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, странам СНГ удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира, заметил президент.

На саммите Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса и выслушать доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по этой теме.

Ранее президент РФ заявил, что создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом. В рамках неформального саммита глав стран — участниц Содружества, который проходит в Санкт-Петербурге, Путин поздравил лидеров с 30-летием СНГ и назвал необычным очный формат переговоров. Он отметил, что сохранившиеся связи между странами играют положительную роль в их развитии. Это даёт возможность вести борьбу против распространения коронавирусной инфекции, а также имеющихся других сложностей.