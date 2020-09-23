Президент Туркмении первым в СНГ поздравил Лукашенко с инаугурацией

https://static.news.ru/photo/129e4582-fdcf-11ea-840e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко послание с поздравлением с инаугурацией на пост главы государства. Другие лидеры стран СНГ ещё не направляли ему подобных сообщений.

Кроме того, Бердымухамедов пожелал народу Белоруссии процветания и мира. Об этом сообщает «Медиа-Туркмен»

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.