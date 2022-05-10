Полиция Молдавии выписала 103 штрафа за ношение георгиевской ленты

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе прошедшего 9 мая масштабного Марша Победы в Кишинёве сотрудниками полиции были выписаны 103 штрафа за ношение георгиевской ленты. Как заявил в эфире телеканала ТВ-8 начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну, среди оштрафованных есть и депутаты.

Мы констатировали 103 нарушения. Среди тех, кто фигурирует в протоколах, 10 человек входят в категорию лиц, занимающих ответственные должности. В ближайшие дни все они получат штрафы, — сказал он.

Чернэуцяну уточнил, что среди нарушителей были и депутаты, принадлежащие в том числе к Народному собранию Гагаузской автономии. Оно ранее отменило введённый Кишиневом запрет.

По словам начальника инспектората, информацию о депутатах полиция передала в Генпрокуратуру, ведомство определит в отношении них процедуру наказания.

Ранее Чернауцану прокомментировал принятый в Гагаузии закон, разрешающий использование георгиевской ленточки на территории автономного образования. По его словам, полиция будет руководствоваться законом, одобренным парламентом республики, а не положением, принятым Народным собранием Гагаузии. Поэтому полицейские будут привлекать к ответственности людей с георгиевской лентой.