Первые два пациента с коронавирусом умерли в Таджикистане

https://static.news.ru/photo/88702aca-8ca3-11ea-970b-fa163e074e61_660.jpg Фото: moh.tj

В Таджикистане зарегистрированы первые два случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Минздраве страны.

Всего в Таджикистане коронавирус диагностирован у 76 человек. Под медицинским наблюдением с признаками коронавируса находятся 2782 человека. 217 пациентов были выписаны из больницы после осмотра.

Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился развернуть в кратчайшие сроки временные госпитали на 3 тысячи койко-мест для больных коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru писал, что программа развития ООН (ПРООН) приняла решение выделить властям Таджикистана $600 тысяч на борьбу с пандемией коронавируса. Кроме того, из Франкфурта-на-Майне в страну были доставлены более 3,5 тонн метадона. Он пойдёт для обеспечения ВИЧ-положительных людей непрерывной заместительной терапией, предоставлены вакцины от полиомиелита и другие лекарства.

В посольстве РФ в Таджикистане рассказали, что российские тесты на коронавирус, разработанные в научном центре «Вектор», показали себя эффективно. Они выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала, а также не дают перекрёстных реакций с другими возбудителями.