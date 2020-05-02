Посольство РФ в Таджикистане рассказало об эффективности российских тестов

https://static.news.ru/photo/1925e644-8c91-11ea-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil_ru/instagram.com

В посольстве России в Таджикистане сообщили, что разработанные научным центром «Вектор» тест-системы выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями.

Отмечается, что Россия безвозмездно передала своим партнёрам более 450 тысяч тест-систем. С их помощью которых в некоторых из этих государств были выявлены первые инфицированные коронавирусом.

Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2, — цитирует ТАСС сообщение.

Именно с помощью российских тест-систем, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», были выявлены первые заболевшие в Белоруссии, Узбекистане, Армении, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий, добавили в посольстве.

Как писал NEWS.ru, единственной системой на выявление антител к коронавирусу пока что является тест-система, разработанная центром «Вектор». Именно она пока единственная в стране определяет не только их наличие, но и концентрацию. Другие отечественные тесты пока показывают только наличие или отсутствие антител вообще.