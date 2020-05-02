Таджикистан получит $600 тысяч от ПРООН на борьбу с пандемией

https://static.news.ru/photo/871d5e88-8c42-11ea-991a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Jukov/Russian Look

Программа развития ООН (ПРООН) приняла решение выделить Таджикистану финнасовую помощь для борьбы с последствиями коронавируса.

Также организованным ПРООН рейсом в Таджикистан из Франкфурта-на-Майне были доставлены более 3,5 тонн метадона для обеспечения ВИЧ-положительных лиц и других людей из группы риска непрерывной заместительной терапией, также предоставлены вакцины от полиомиелита и другие медикаменты, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Программы в Республике Пратибхи Мехта.

На данный момент в Таджикистане зарегистрировано 15 случаев инфицирования коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил из Резервного фонда своей зарплаты $1,24 млн для выплат врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны. Также он направил свою месячную зарплату в фонд, который был создан для реализации мер по предотвращению пандемии коронавируса в республике.