Таджикистан получит $600 тысяч от ПРООН на борьбу с пандемией

Программа развития ООН (ПРООН) приняла решение выделить Таджикистану финнасовую помощь для борьбы с последствиями коронавируса.
Также организованным ПРООН рейсом в Таджикистан из Франкфурта-на-Майне были доставлены более 3,5 тонн метадона для обеспечения ВИЧ-положительных лиц и других людей из группы риска непрерывной заместительной терапией, также предоставлены вакцины от полиомиелита и другие медикаменты,
На данный момент в Таджикистане зарегистрировано 15 случаев инфицирования коронавирусом.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил из Резервного фонда своей зарплаты $1,24 млн для выплат врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны. Также он направил свою месячную зарплату в фонд, который был создан для реализации мер по предотвращению пандемии коронавируса в республике.
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