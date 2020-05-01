Президент Таджикистана направил свою зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

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В Сырдарьинской области Узбекистана прорвало участок дамбы. ЧП произошло на Сардобинском водохранилище около 6 утра по местному времени. Из района бедствия эвакуируют людей.

По данным МЧС республики, в безопасную зону уже вывезено более 11,5 тысячи человек. Вместе с тем продолжается эвакуация нескольких населённых пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного затопления. Данных о...