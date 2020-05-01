Президент Таджикистана направил свою зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил из Резервного фонда своей зарплаты $1,24 млн для выплат врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.
Также он направил свою месячную зарплату в фонд, который был создан для реализации мер по предотвращению пандемии коронавируса в республике.
Помимо президента, руководящий состав структур МВД Таджикистана перечислит половину своего месячного оклада в фонд.
Это решение было принято в ходе видеоселекторного совещания, которое провёл глава МВД Рамазон Рахимзода, — передаёт РИА Новости слова источника.
Как ранее писал NEWS.ru, московская мэрия выделила 110 млрд рублей на поддержку населения столицы, системы здравоохранения и городского хозяйства.
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