Перед азербайджанцами извинились за ошибки в результатах тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/aef80750-cf22-11ea-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана сообщило об ошибке в отправленных гражданам результатах тестов на выявление коронавируса.

Произошла техническая ошибка в сообщениях, отправленных гражданам в связи с результатами тестов на коронавирус 25 и 26 июля с портала its.gov.az. С 27 июля гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения о результатах тестов. Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе, — цитирует РИА Новости заявление агентства.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 633, от этой инфекции в стране умерли 408 человек.

Как писал NEWS.ru, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире выросло до 16 млн человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 644 582 человека. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству заражённых, там зарегистрирован 4 178 021 случай. Следом идёт Бразилия, где заражены коронавирусом 2 394 513 человек. Далее Индия, там зафиксировано 1 385 635 случаев заражения.