Паспорта российских боевиков показали по белорусскому ТВ

https://static.news.ru/photo/ee7a468c-a768-11e9-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Телеканал «Беларусь 1» подготовил сюжет о задержании боевиков российского ЧВК Вагнера под Минском. В нём показали фотографии паспортов россиян.

Демонстрация части документов сопровождалась также фотографиями их владельцев. Судя по снимкам, в составе группы были люди из разных частей России, а также уроженцы Украинской ССР, Казахстана и ГДР. При этом все они являются гражданами России.

Также телезрителям показали переписку в мессенджере. В чате «Группа 1» даются указания о действиях людей на территории отеля, времени обеда и ужина, а также о времени переклички. Кроме того, на кадры попали медальоны с информацией о группе крови, нашивки (надпись на одной из них гласит: «Наш бизнес смерть, и бизнес идёт хорошо»).

Человек, которого представили в сюжете как сотрудник группа «А» КГБ, со скрытым лицом и изменённым голосом рассказал, что при задержании силовики учитывали наличие у оппонентов реального опыта участия в вооружённых конфликтах.

В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию для непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства подлежат [привлечению к] ответственности в соответствии с нормами законодательства Беларуси, — сказал диктор.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК Вагнера под Минском. Он отметил, что следит за реакцией россиян. По его словам, в Москве пытаются оправдаться в связи с инцидентом. Также Лукашенко поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах.