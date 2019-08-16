https://static.news.ru/photo/92446bd6-c0db-11e9-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homoatrox/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Двое мужчин совершили нападение на ювелирный магазин в центре Минска. Используя перцовый газ, злоумышленники смогли унести все драгоценности, расположенные на витринах.

По данным белорусских силовиков, преступники зашли в помещение магазина, распылили вещество, после чего связали продавцов, забрали ценности и скрылись. Посетителей в момент нападения в магазине не было, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что родственники подопечных Кизеловского психоневрологического интерната (ПНИ) Пермского края обвиняют руководство учреждения в регулярном воровстве денег у подопечных. По мнению людей, речь идёт о десятках миллионов рублей за несколько лет.