Под крыло к Чингисхану: почему россияне релоцируются в Монголию Как бывшая «шестнадцатая советская республика» стала центром притяжения эмигрантов из РФ. Появится ли в Улан-Баторе полноценная русская диаспора?

Фото: Shutterstock

Самая большая в мире статуя Чингисхана

В Монголии обнародовали неожиданную статистику: эта страна стала одним из центров притяжения для уехавших от частичной мобилизации россиян, хотя и не самым масштабным. По данным монгольских властей, с 21 сентября границу пересекли 6268 граждан РФ, около тысячи намерены получить вид на жительство. Причем исход продолжается, хотя уже и не в прежних масштабах. Улан-Батор даже принял решение выдавать ВНЖ всем россиянам, подающим заявления на долгосрочное пребывание. Как и почему они решили осесть на родине Чингисхана (к слову, имя основателя Монгольской империи носит международный аэропорт Улан-Батора) — в материале NEWS.ru.

Terra incognita по соседству

В то время как за последние недели и месяцы десятки тысяч соотечественников оказались в Грузии, Армении, Киргизии, Казахстане, Турции и Сербии, истории о переезде в Улан-Батор звучат непривычно. Монголия — наш сосед, но для многих по-прежнему остается экзотикой, эдакой terra incognita.

Россияне покидали родные места в спешке, и не все из них были подготовлены морально и материально к фактическому бегству в Монголию. Многим пришлось выживать в соседней, но незнакомой или малознакомой стране, соглашаться на любую работу. Эмиграционная волна подняла стоимость аренды жилья в немногочисленных монгольских городах (жить в сельской местности иностранцу и вовсе затруднительно). По сравнению с большинством постсоветских республик россиянину интегрироваться в монгольское общество все-таки гораздо сложнее — русский язык, как и коммунистическую власть, тут помнят лишь представители старшего поколения, а страна преимущественно молодая — средний возраст её жителей составляет 28 лет.

Фото: Shutterstock Улан-Батор, столица Монголии

О том, как российская эмиграция пытается зацепиться в Монголии, дает представление переписка в одном из чатов по переезду в Улан-Батор. Конечно, там намного меньше участников, чем в таких же сообществах про Тбилиси, Ереван, Бишкек, Стамбул или Белград, но и там жизнь кипит весьма бурно. Обозреватель NEWS.ru немного в нее окунулся.

«Владею такими профессиями, как электрик, сварщик, промышленный альпинист. Ищу работу», — пишет Илья.

«Я из Иркутска. Знаю, что многие учителя из Бурятии работают в Монголии учителями, сама не могу пока найти, где искать вакансии. Возможно, кто-то что-то знает и поделится знаниями?» — спрашивает Ирина.

«Я пока в России и рассматриваю несколько вариантов, Монголия один из них. Но, естественно, переезжать планирую абсолютно по закону и со всеми документами. Язык пока в начальной стадии изучения, и это, к сожалению, один из стоп-факторов. Хотя знание английского, как мне подсказал резидент, может сгладить процесс ассимиляции», — делится соображениями Георгий.

«Есть работа для 4-5 человек — помощниками строителя с зарплатой 55 000 тугриков в день (примерно 1000 рублей. — NEWS.ru). Бесплатное питание», — предлагает пользователь под ником Manlai.

«Я пианистка, концертмейстер, преподаватель фортепиано с московским профильным образованием. Предлагаю свои уроки фортепиано, теории музыки и сольфеджио, а также услуги концертмейстера в Улан-Баторе», — рекламирует себя Анна.

Также в Улан-Баторе ищут официантов, поваров — знатоков азиатской кухни, специалистов по рекламе и просто «челноков», чтобы возить товары из Улан-Удэ в Улан-Батор и обратно.

В Монголию — без виз

Пожалуй, особенность нынешней волны эмиграции в Монголию состоит в том, что туда активно едут жители не столько Центральной России, сколько таких регионов, как Бурятия, Тува и Иркутская область. Между тем в социальных сетях стали появляться сообщения, будто многие россияне, экстренно сорвавшиеся в Монголию, передумали и задумались о возвращении домой. В региональных СМИ рассказывают истории тех, кто вернулся на родину из краткосрочной эмиграции.

Фото: Shutterstock Буддийская пагода в Улан-Баторе

Несмотря на неизбежные бытовые трудности, с которыми действительно сталкиваются россияне при переезде, повального возвращения из Монголии все же не наблюдается, отметила в беседе с NEWS.ru востоковед, член Общества друзей Монголии Анастасия Цеденбал.

Немало россиян, уже приехавших в Монголию, предпочитают еще какое-то время отсидеться, продлить пребывание в стране. Тем более что 30-дневное безвизовое пребывание можно продлить однократно еще на один месяц. Я бы не исключала последующей новой волны оттока россиян в Монголию. В каком виде? Возможно, это будет уже не хаотичное бегство, а осознанное намерение создавать новые бизнесы, более основательно укрепляться на монгольской земле, — отметила Анастасия Цеденбал.

По крайней мере, массового возвращения уехавших в Монголию из Бурятии не наблюдается, рассказала NEWS.ru правозащитница и юрист из Улан-Удэ Надежда Нeзaвкина.

Да, люди столкнулись в Монголии с трудностями, случаются и конфликты с местным населением, но это неизбежно при таких массовых сумбурных процессах. Новости о массовом возвращении раздуваются. Замедлился лишь процесс выезда из Бурятии в Монголию из-за проверок выезжающих с российской стороны. Но отъезды продолжаются, — рассказала Надежда Нeзaвкина.

По словам собеседницы NEWS.ru, буряты (особенно молодежь) сейчас едут в Монголию охотнее, чем русские, которые зачастую смотрят на эту страну как на перевалочную базу. Многие из русских здесь действительно не задерживаются.

Фото: Shutterstock Монголия давно перестала быть «постсоветской»

Для бурят же общая адаптация в Монголии должна быть менее стрессовой в силу близости языков и культур, объясняет Анастасия Цеденбал. Но это не означает, что русское население не сможет влиться со временем в монгольское общество.

Для смекалистого русского человека языковой и культурный барьер не будет большой преградой. Всегда есть возможность нанять переводчиков, да и самим постепенно встраиваться в культурную среду, не растворяясь в ней, но адаптируясь. Возможно, со временем мы увидим новый этап формирования русской диаспоры в Монголии. Она начала формироваться со второй половины XIX века, когда русские купцы получили возможность вести торговлю с Монголией, входившей тогда в состав китайской империи Цин. Было открыто российское консульство в Урге (современный Улан-Батор), построен православный храм, заключались межнациональные браки — русская община росла и в начале XX века насчитывала несколько тысяч человек. Они открывали торговые дома, закупали чай, монгольское сырье — прежде всего, верблюжью и овечью шерсть, — рассказала востоковед.

Стать чуточку монголами

В восприятии многих россиян, особенно старшего поколения, Монголия всё ещё остаётся «младшей сестрой» Москвы по бывшему социалистическому лагерю. Как известно, в СССР Монгольскую Народную Республику даже в шутку называли «16-й союзной республикой». Но с тех пор минуло более 30 лет, за которые Монголия изменилась до неузнаваемости.

Фото: Shutterstock Улан-Батор, столица Монголии

По словам журналиста Жанны Идымовой, проработавшей много лет редактором российско-монгольского информационного агентства Asia Russia Daily, многие приехавшие в Монголию россияне вдруг обнаружили, что это самобытная азиатская страна со своим колоритом.

По моим наблюдениям, некоторые россияне оказались не готовы к непохожести монголов, к их самобытности и независимости, к свободе в поведении. Хотя почти все отмечают доброту монголов. Народ здесь толерантный, если вести себя прилично. Другое дело, что не каждый готов себя так вести. Тут вопрос в том, насколько ты готов стать монголом, хоть чуть-чуть. Потому что монголы становиться русскими ради твоего комфорта не будут. Они не испытывают комплекса «младшего брата» по отношению к русским. Это народ, который гордится своей независимостью, в новейшей истории полученной всего сто лет назад, и ценит её. В Монголии останутся те россияне, кто хоть немножко сможет стать монголом. Вот у меня есть знакомый русский из Москвы. Поступил в университет, учит монгольский и уезжать не собирается. Ему тут хорошо, — рассказала NEWS.ru Жанна Идымова.

Тем временем эксперты ожидают, что костяк «второй волны» эмиграции россиян в Монголию составят именно представители высокотехнологичных компаний, IT-сектора, предприятий по добыче редкоземельных металлов. Тем более что в Монголии за десятилетия налажена инфраструктура со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай и «азиатские тигры» активно вкладываются в монгольский бизнес, который неожиданно может открыть и ворота для россиян.