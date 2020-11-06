Белоруссия пригрозила Канаде ответить на новые санкции

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Минск, безусловно, ответит на введённые канадскими властями дополнительные санкции против белорусских чиновников, рассказал пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Накануне 6 ноября министр иностранных дел североамериканской страны — Франсуа-Филипп Шампань — заявил, что Оттава, после согласования с Евросоюзом, приняла дополнительный пакет ограничений в отношении 13 граждан РБ.

Мы, безусловно, ответим на данный шаг, — цитирует дипломата РИА Новости.

Власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под рестрикции представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, расположенные в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих, а также запугивание журналистов.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко на встрече со строителями метрополитена заявил, что гарантирует проведение новых выборов главы государства, когда люди «примут решение». Политик отметил, что недавно этим вопросом «озаботились» в Германии. По его словам, гражданам следует «думать своей головой», когда они что-то говорят, а также приводить аргументы для своих высказываний.