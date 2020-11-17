Минск предложил Европе отказаться от «санкционного прессинга»

https://static.news.ru/photo/96bc3446-28d6-11eb-be37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny/Global Look Press

Белоруссия заинтересована в том, чтобы её граница в ЕС была спокойной и безопасной, а в решении возникающих вопросов отсутствовало санкционное давление. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Мы заинтересованы, чтобы все вопросы решались в конструктивном ключе, а не под давлением, шантажом или санкционным прессингом, — цитирует его издание «СБ. Беларусь сегодня».

Министр выразил сожаление по поводу того, что ЕС ввёл ограничения в отношении Белоруссии. Он отметил, что Минск не может оставить их без ответа, поэтому расширил санкционные списки.

Макей также выразил надежду на то, что санкционная политика Европы всё же завершится. По его словам, такие методы реализации межгосударственных отношений никогда ни к чему хорошему не приводили.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. Власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против Лукашенко, также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко потребовал задействовать площадки международных организаций для защиты интересов республики. Он потребовал не оставлять без ответа действия ЕС, в том числе ближайших соседей — Польши и стран Балтии.