Минобороны Белоруссии: РФ передала республике очередной комплект ЗРК С-400

Фото: Министерство обороны РФ

Пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила, что Россия передала республике очередной комплект зенитного ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости. Военные уточнили, что комплекс заступит на боевое дежурство в ближайшее время. В ведомстве добавили, что белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки по применению С-400 на полигонах РФ.

Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы, — сообщило Минобороны Белоруссии.

Командующий ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович назвал С-400 серьезным аргументом для обеспечения безопасности Белоруссии и мирного труда граждан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».