Минобороны Азербайджана: Армения несёт большие потери в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ff88b570-0979-11eb-9e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: armgovernment/facebook.com

Армия Азербайджана продолжает успешное контрнаступление в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны страны.

Противнику наносятся удары вдоль всей линии фронта. Он несёт большие потери в живой силе, — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

По его словам, азербайджанские военные в ходе боёв уничтожили большую колонну противника и контролируют все территории, ранее освобождённые во время боевых действий, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в Закавказье. Мишустин также отметил важность скорейшего прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.