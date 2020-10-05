Лукашенко заявил о желании «взяться» за грузопоток из Литвы и Латвии

https://static.news.ru/photo/00f8a7d4-0705-11eb-bad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reichel/ZB/Global Look Press

Если власти Белоруссии «возьмутся» за приходящий из Литвы и Латвии грузопоток, литовские логистические пункты могут лишиться четверти своего дохода, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, из всех направляющихся в текущем году в РБ грузовиков 40% следуют из двух прибалтийских стран.

Такое заявление политик сделал в ходе разговора с председателем Государственного таможенного комитета страны Юрием Сенько. Он поинтересовался обстановкой на границах с Литвой, Латвией, Украиной и Польшей, передаёт БелТА.

Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объём. Если мы возьмёмся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Минск и Москва ведут переговоры о переориентации белорусских грузов с балтийского направления в порт Усть-Луга в Ленинградской области.

У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Белоруссии ранее направило Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно.

Накануне Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.