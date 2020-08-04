Лукашенко заявил о переброске ещё одного отряда иностранцев в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/50200b7e-d643-11ea-80a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него есть информация о ещё одном отряде иностранцев, заброшенном в страну. Такое заявление он сделал, выступая с посланием к народу и парламенту.

Сегодня поступила информация о ещё одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим, — заверил белорусский президент.

30 июля в Белоруссии задержали 33 граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Всё это враньё: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать​. На дестабилизацию ситуации в стране брошены миллиардные ресурсы, — заявил президент, выступая с обращением к народу и парламенту.

Также Лукашенко призвал российскую сторону «прекратить врать» о ситуации с задержанными россиянами:

Я хочу, чтобы с этой трибуны [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации.

Обращение белорусского лидера длилось полтора часа. В конце выступления он предупредил организаторов и участников митингов о недопустимости их проведения и пообещал «жёсткий отпор». Всех, кто хочет другого президента, Лукашенко призвал идти не на площади, а на избирательные участки.

Как писал NEWS.ru, эта президентская компания уже ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.