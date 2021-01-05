Лукашенко: я считаю Путина своим другом

https://static.news.ru/photo/da7b62cc-4ffc-11eb-98fe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналисткой Наилёй Аскер-заде рассказал о своём отношении к лидерам ряда государств. В частности, он высказался по поводу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Национального лидера РФ Лукашенко назвал своим другом. К Зеленскому у белорусского президента подобных чувств нет. Он подчеркнул, что не держит на украинского лидера зла, но «с колена» здороваться Лукашенко бы с ним не стал.

Кроме того, политик сообщил об отношениях с США.

Мы хотим и будем выстраивать отношения с Вашингтоном, — цитирует журналистка президента в своём Telegram-канале.

Ранее Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что его туда «загнали».

Как писал NEWS.ru, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что российско-белорусские отношения в 2021 году останутся на прежнем уровне. По его словам, ждать интеграции двух стран не надо.

Политолог Армен Гаспарян считает иначе. По его мнению, в 2021 году ситуация с объединением РФ и Белоруссии сдвинется с мёртвой точки. По его словам, у Белоруссии нет другого варианта помимо союза с РФ, в противном случае страну растащат. Эксперт уверен, что Москва уже передала значительный пакет документов по интеграции, теперь его должны одобрить в Минске.