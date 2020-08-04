Лукашенко рассказал, как Белоруссия «выдержала экзамен» эпидемией COVID-19

https://static.news.ru/photo/0bbdcb6a-d63e-11ea-b4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Белоруссия выдержала проверку на прочность во время пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием перед народом и парламентом во Дворце Республики.

Эпидемия проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть — он всегда будет слепым, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, вся вертикаль власти работала слаженно. Он подчеркнул, что ежедневно принимал доклады штабов по ситуации с коронавирусом.

Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без паники и хаоса, каждый знал, что ему делать, где и в какое время, — отметил глава государства.

Политик подчеркнул, что нельзя поддаваться панике. Важно спокойно реагировать, думать головой, а не копировать чужие рецепты.

А ещё нужно доверять врачам и доверять власти, если вы её избрали, — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии считает, что основные мировые игроки использовали пандемию коронавируса для реализации своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов. Политик напомнил о конфликте между КНР и США, а также подчеркнул, что Россия и ЕС претендуют на главенствующую роль в мире. Лукашенко добавил, что ряд стран «не сказали своего слова».

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 68 166 человек. За всё время эпидемии умер 571 пациент. Общее число выздоровевших составило 62 943. Медики провели 1 323 814 тестов на коронавирус.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию. Он подчеркнул, что Москва променяла «братские отношения» с Минском на «партнёрские».