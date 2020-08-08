Лукашенко прокомментировал включение песни Цоя на митинге

https://static.news.ru/photo/465c980e-da31-11ea-883f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirilenko/twitter.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звукорежиссёры, включившие на официальном мероприятии в Минске песню Виктора Цоя «Перемен», поступили подло.

Они поступили подло, — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после того, как проголосовал на участке, расположенном на территории Белорусского государственного университета физической культуры в Минске.

Как писал NEWS.ru, двое диджеев, включивших на провластном митинге в Минске песню группы «Кино» «Перемен», задержаны и, вероятно, находятся в Центре изоляции правонарушителей. Акцию диджеев публика поддержала аплодисментами. Ранее молодые люди сообщили, что они пришли участвовать в митинге в «добровольно-принудительном» порядке, потому что работают в местном Дворце детей и молодёжи. Без согласования с организаторами мероприятия они включили композицию «Перемен», надев при этом на руки белые браслеты. Владислав Соколовский и Кирилл Галанов пояснили, что готовы к увольнению после своего поступка.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру вместо своего арестованного мужа — Сергея Тихановского. Также на выборах зарегистрировались экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ещё одного соперника Лукашенко, Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало был вынужден эмигрировать.