Лукашенко пришёл на совещание с перебинтованной рукой

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Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков под Минском. По его словам, все они были членами ЧВК «Вагнер».

Такое заявление он сделал в ходе срочного совещания у президента страны Александра Лукашенко, которое транслировал телеканал «Беларусь 1». Кроме того, задержанные имеют российское гражданство. Сегодня ночью примерно в 05:30 было...