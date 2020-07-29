Лукашенко пришёл на совещание с перебинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на экстренное совещание Совета безопасности страны с бинтом на руке. Это заметили журналисты из пула главы государства.
У политика на руке был перебинтованный катетер. Соответствующие фотографии
Белорусские журналисты предположили, что это может стать подтверждением плохого самочувствия руководителя страны.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК «Вагнер» под Минском. Он поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим.
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