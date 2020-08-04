Белорусский лидер Александр Лукашенко, сдвинув своё ежегодное послание на день, провозгласил курс на новую пятилетку, упомянул две «визитные карточки страны» — сельское хозяйство и IT-сектор — и не забыл о том, что республика находится в клубе космических держав. Президент страны выглядел не столь бодро, как обычно, что подогрело разговоры о проблемах со здоровьем на фоне задержания «боевиков ЧВК», которые, по версии РФ, летели то в Стамбул, то в Венесуэлу, то в Африку. Сперва воздержавшись от точечной критики Москвы, Лукашенко в итоге перешёл к резким высказываниям, в частности, вновь предупредил Кремль об опасности вмешательства во внутреннюю белорусскую ситуацию.

Традиционное послание главы государства народу и Национальному собранию, озвученное 4 августа, заранее было одним из наиболее ожидаемых событий в республике. Причин тому много.

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Во-первых, незадолго до обращения появились спекуляции по поводу состояния здоровья лидера — его заметили с белой повязкой на руке, скрывающей, по одной из версий, следы от введения катетера, а ранее он сам заявил, что переболел коронавирусом.

Во-вторых, сама дата послания была перенесена — изначально президент собирался выступить 3 августа. При этом его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт особо подчёркивала, что речь не идёт о переносе («А о чём тогда?» — задавались резонным вопросом оппозиционные белорусские СМИ).

В-третьих, незадолго до обращения Лукашенко вновь поднял вопрос внесения поправок в Конституцию республики. И, наконец, неясным остаётся состояние отношений Москвы и Минска на фоне задержания в Белоруссии 33 наёмников из России. Кремль на инцидент реагирует сдержанно, но белорусские власти придерживаются достаточно радикальной версии о том, что бойцы из ЧВК Вагнера прибыли в страну для дестабилизации ситуации.

Перед обращением стало известно, что Лукашенко наконец опубликовал свою предвыборную программу — последним из кандидатов. Она включает в себя как стандартные пункты (рост зарплат, поддержка села и частного предпринимательства), так и более амбициозные. Речь, в частности, идёт о расширении списка «дружественных стран» и устранении энергетической зависимости — очевидные намёки в сторону Москвы, с которой Минск уже давно ведёт дискуссию о ценах на нефть и газ.

Александр Лукашенко president.gov.by

[Россия] братские отношения поменяла на партнёрские. Напрасно, — заявил Лукашенко в начале послания.

Президент сперва, казалось бы, явно сосредоточился на мировых кризисах, собственных успехах в борьбе с пандемией и мерах по достижению экономической независимости. Тема отношений с Москвой, конечно, прозвучала в первой части обращения, но совсем не так остро, как многие ожидали: в нефтяных разборках с РФ бюджет не дополучил 1,5 млрд белорусских рублей (45 млрд российских рублей. — NEWS.ru), отметил Лукашенко. Позже последовали завуалированные «шпильки» — говоря о развитии бизнеса в республике, президент особо отметил, что настоящие белорусские бизнесмены «начинали не с приватизации».

Можно было вообще ничего не говорить сегодня, а сказать только об образовании. Необразованный человек — страшный человек в будущем, — сказал Лукашенко, отметив роль молодёжи в развитии страны.

Однако, рассказав о планах внутреннего развития страны, президент всё же перешёл к обострившимся отношениям с Россией. Лукашенко высмеял слухи о том, что якобы был в сговоре с российским коллегой Владимиром Путиным относительно задержания наёмников под Минском, и также предостерёг Кремль от каких-либо дестабилизирующих шагов.

Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не «взрывайте» обстановку, ибо будет «полыхать» так, что до Владивостока будет тяжело, — сказал он.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, риторика белорусского лидера по отношению к России направлена, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию, поскольку на внешнем контуре никакого ослабления напряжённости ждать ему не приходится.

Наталия Федосенко/ТАСС

Москва свою позицию обозначила жёстко, признавать попытку вмешательства в дела республики она не будет. Лукашенко, в свою очередь, демонстрирует Кремлю, что и он на компромисс в данном вопросе не пойдёт. Эскалация будет продолжаться: отступать президенту после задержания россиян некуда, и в РФ он «своим» уже не будет никогда, поэтому ему остаётся идти на обострение. Слова насчёт ядерной бомбы очень неожиданны — надеюсь, тут всё же был некий переносный смысл. Что касается партнёрских, а не братских отношений — это всегда было позицией Лукашенко. Он постоянно придерживался прагматичного курса, ища выгоду для самого себя и республики. Сейчас разница в том, что и российская сторона поменяла «братскую» риторику на «партнёрскую». Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Белорусский политолог Павел Усов, в свою очередь, считает, что громкие слова о «ядерном оружии» можно трактовать двояко. С одной стороны, Лукашенко мог намекать на имеющуюся в стране АЭС. В этих условиях любой конфликт на белорусской земле способен обернуться ядерной катастрофой. С другой стороны, президент вполне мог и посылать сигнал Западу: если Лукашенко уйдёт из власти, Россия якобы разместит оружие в республике. При этом, отмечает аналитик, общий тон выступления демонстрирует, что белорусский лидер откровенно зол из-за принципиальной позиции Москвы в деле о наёмниках и ощущает, что отношение Кремля к нему изменилось безвозвратно.