Лукашенко пригрозил пресекать попытки разрушить Белоруссию

https://static.news.ru/photo/587e7f4c-1cfe-11eb-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусские власти будут реагировать на любые попытки общественных и религиозных организаций разрушить государство. Об этом предупредил президент республики Александр Лукашенко.

Заявление он сделал на встрече с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что защищать государство — его «первейшая обязанность» как главы государства, что требует от него конституция страны.

Он также заверил, что не позволит кому бы то ни было отдать сложившийся в республике межконфессиональный мир.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко признал, что власти допустили ряд ошибок и упущений в оценке «ряда аспектов» общественно-политической ситуации в стране.