Лукашенко ответил на претензии Запада по поводу тайной инаугурации

https://static.news.ru/photo/de8708d6-fe48-11ea-9278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения ряда стран, что его администрация организовала тайную инаугурацию. Он подчеркнул, что упрёки по данному поводу кажутся ему несостоятельными, поскольку Белоруссия не обязана предупреждать Запад о своих внутренних делах.

Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно, — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Белорусский лидер также отметил, что некоторые страны, в том числе соседи Белоруссии, заняли неконструктивную позицию в отношении республики. Он удивился тому, что в связи с этим поляки, литовцы и украинцы затаили некую обиду.

Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли, — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что Минск не просит признавать итоги президентских выборов. Главное, что всё происходящее в стране соответствует Конституции Белоруссии, резюмировал Лукашенко.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия.