Лукашенко отправился в Москву на саммит ОДКБ и встречу с Путиным

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву для участия в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). У главы республики запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило БелТА.

Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации. Как отмечает агентство, в ходе встречи двух президентов одним из главных вопросов будет «развитие кооперации и совместная работа над импортозамещением». Помимо этого, главы государств — членов ОДКБ обсудят меры совместного реагирования перед лицом возникающих угроз.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности будет расширяться. Он отметил, что в состав ОДКБ могут войти десятки стран, поскольку организация уже продемонстрировала свою боеготовность и миролюбие. Сравнивая ОДКБ и НАТО, он отметил, что это две абсолютно разных организации. По мнению Хренина, Организация Договора о коллективной безопасности занимается только оборонительными задачами, в то время как Альянс нередко проводит агрессивные операции.