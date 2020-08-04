Лукашенко оценил потери от «нефтяных разборок» с Россией в $600 млн

https://static.news.ru/photo/42ad1c3c-d636-11ea-b95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время «нефтяных разборок» с Россией страна потеряла около 1,5 млрд белорусских рублей, что равняется примерно $600 млн.

Политик рассказал, что в стране планируется к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок нефти и газа. Власти Белоруссии будут агрессивное осваивать новые экспортные рынки,чтобы экономическая зависимость от 1-2 стран была минимизирована.

NEWS.ru писал, что 14 июля Россия и Белоруссия заключили соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. Документ был подписан в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко заявил, что Москва полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа. Он напомнил, что товарооборот между странами в 2019 году превысил $35,5 млрд.

Новак отметил, что страны реализовывают совместные проекты. Он привёл в пример строительство Белорусской АЭС по российскому дизайну. Министр добавил, что у обоих государств «есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике».