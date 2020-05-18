Лукашенко объявил «победную» амнистию

В Белоруссии объявлена амнистия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Закон, ранее принятый парламентом, подписал президент Александр Лукашенко.
От наказания будут освобождены несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, а также пенсионеры, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий. Кроме этого под амнистию попали те, кто получил ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории граждан.
В общей сложности таковых — около 5,4 тысячи человек,
Нескольким категориям осуждённых, которые не подлежат полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Таких в Белоруссии около 6,4 тысячи человек.
Применение амнистии будет производиться в течение полугода со дня вступления закона в силу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуму России поступил проект постановления об амнистии. Документ предусматривает, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции из СИЗО могут быть отпущены почти 30 тысяч человек.
Что касается амнистии к 75-летию Победы, президент Владимир Путин не высказывал своего мнению поэтому поводу.
Добавьте наши новости в избранные источники