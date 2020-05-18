Лукашенко объявил «победную» амнистию

https://static.news.ru/photo/f1c63d30-991d-11ea-b396-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Белоруссии объявлена амнистия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Закон, ранее принятый парламентом, подписал президент Александр Лукашенко.

От наказания будут освобождены несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, а также пенсионеры, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий. Кроме этого под амнистию попали те, кто получил ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории граждан.

В общей сложности таковых — около 5,4 тысячи человек, передаёт «Интерфакс-Запад».

Нескольким категориям осуждённых, которые не подлежат полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Таких в Белоруссии около 6,4 тысячи человек.

Применение амнистии будет производиться в течение полугода со дня вступления закона в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуму России поступил проект постановления об амнистии. Документ предусматривает, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции из СИЗО могут быть отпущены почти 30 тысяч человек.

Что касается амнистии к 75-летию Победы, президент Владимир Путин не высказывал своего мнению поэтому поводу.