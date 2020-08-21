Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/dcb4f0de-e3a1-11ea-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в Белоруссии. По его словам, Запад пытался использовать Минск против Москвы.

Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается, — сказал Лукашенко.

Также страны Запада, по его словам, хотят «установить балто-черноморский коридор», состоящий из России, Белоруссии и Украины.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, Тихановская — 10,1%. На выборах не было наблюдателей из России и европейских стран. Все 27 стран Евросоюза считают, что результаты были сфальсифицированы. Вашингтон назвал выборы несвободными и несправедливыми.

После завершения выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки на предприятиях. Оппозиция создала так называемый координационный совет, который выступает за перевыборы и трансфер власти.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если власти республики этого захотят.