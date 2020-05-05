Лукашенко не намерен мириться с критикой его планов провести парад 9 мая

https://static.news.ru/photo/5658ecb4-8eb7-11ea-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов дать адекватный ответ на критику, которая звучит по поводу планов провести в Минске парад по случаю Дня Победы.

Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать, — цитирует белорусского лидера БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность решением властей Белоруссии провести 9 мая парад Победы. Как отметил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев, особое волнение у организации вызывает возможное участие в праздничных мероприятиях пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу.

В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано 17 489 случаев COVID-19 при 103 летальных исходах.