Лукашенко: Минск не против помощи ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет против помощи со стороны сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае вторжения в республику противника. Тем не менее глава государства надеется, что властям страны удастся дать отпор самостоятельно, передает ОНТ.

Мы, конечно, никогда не будем против, если, не дай бог, это случится. Мы не будем отказываться от помощи. Но я думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить, — сказал Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии предупредил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что «не только Европа задрожит». Кроме того, он прокомментировал утверждения американских СМИ о том, что белорусская армия якобы намерена в ближайшее время войти на Украину.

До этого Лукашенко в ходе сессии ОДКБ заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы. Он также отметил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.