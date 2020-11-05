Лукашенко хочет производить российскую вакцину от COVID-19 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/14e78f12-1f6f-11eb-bc07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил производить в РБ вакцину от коронавируса, разработанную в России.

Я вчера разговаривал с президентом России <...> Он сам предложил: «Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы всё сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать — продавайте», — сказал политик своему помощнику Александру Косинцу.

По его словам, белорусские власти, если их устраивает российская вакцина, должны изучить вопрос и в срочном порядке внести предложения об организации производства. Для этого необходимо «сесть и посмотреть» на аналогичные производства и выяснить, сколько это будет стоить.

Никто никому свое производство не отдаёт. Это президент России предложил на дружеских основаниях, — передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. По его словам, в Москве известно, что успехи России в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты.