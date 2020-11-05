Лукашенко хочет производить российскую вакцину от COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил производить в РБ вакцину от коронавируса, разработанную в России.
Я вчера разговаривал с президентом России <...> Он сам предложил: «Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы всё сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать — продавайте», — сказал политик своему помощнику Александру Косинцу.
По его словам, белорусские власти, если их устраивает российская вакцина, должны изучить вопрос и в срочном порядке внести предложения об организации производства. Для этого необходимо «сесть и посмотреть» на аналогичные производства и выяснить, сколько это будет стоить.
Никто никому свое производство не отдаёт. Это президент России предложил на дружеских основаниях, — передаёт БелТА.
Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. По его словам, в Москве известно, что успехи России в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты.
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